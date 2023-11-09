Фестиваль горных курортов пройдет в Сочи весной

Масштабное мероприятие, посвященное горным курортам, пройдет в Сочи в марте. Фестиваль анонсировал его организатор – Евразийский альянс горных курортов.

Любители горнолыжного отдыха в марте смогут посетить крупный Фестиваль горных курортов в Сочи, соответствующее сообщение распространила сочинская администрация.

Его организует Евразийский альянс горных курортов.

В программу фестиваля войдут бесплатные мастер-классы, на которых все желающие смогут отточить свои навыки по катанию на горных лыжах и на сноуборде.

Предусмотрены также образовательные мероприятия. Запланированы дискуссии для профессионалов, одним из самых интересных событий станет круглый стол, посвященный туризму на особо охраняемых природных территориях.

Для гостей подготовлены также гастрофестиваль и развлекательная фольклорная программа.