Фейки о беспилотниках разоблачили на Ставрополье

Неизвестные злоумышленники пытаются ввести в заблуждение жителей и гостей Ставропольского края, публикуя в соцсетях заведомо ложную информацию о якобы возможной атаке БПЛА. О фейках предупреждает Оперштаб Ставрополя.

Дезинформацию о якобы вероятном нападении беспилотников разместили неизвестные в фейковых аккаунтах МВД и спасателей, сообщает Оперштаб Ставрополя.

Фейки опубликованы в Telegram-каналах, которые выдают себя за официальные источники краевых МВД и МЧС.

В частности, в сообщениях говорится, что ближайшей ночью по Ставрополью может быть нанесен удар БПЛА. Далее следуют рекомендации, которые лжеспасатели советуют выполнять при "налете".

"Информация является недостоверной. Телеграмм-каналы, которые распространяют этот фейк, не являются официальными страницами ведомств"

– Оперштаб

В ведомстве уточнили, что неизвестные специально создали фальшивые ресурсы, чтобы вводить в заблуждение жителей и гостей региона.

Ранее в Ингушетии опровергли фейк о якобы совершенной на республику атаке дронов.