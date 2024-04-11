Фейки о беспилотниках разоблачили на Ставрополье

Дезинформацию о якобы вероятном нападении беспилотников разместили неизвестные в фейковых аккаунтах МВД и спасателей, сообщает Оперштаб Ставрополя.
Фейки опубликованы в Telegram-каналах, которые выдают себя за официальные источники краевых МВД и МЧС.
В частности, в сообщениях говорится, что ближайшей ночью по Ставрополью может быть нанесен удар БПЛА. Далее следуют рекомендации, которые лжеспасатели советуют выполнять при "налете".
"Информация является недостоверной. Телеграмм-каналы, которые распространяют этот фейк, не являются официальными страницами ведомств"
– Оперштаб
В ведомстве уточнили, что неизвестные специально создали фальшивые ресурсы, чтобы вводить в заблуждение жителей и гостей региона.
Ранее в Ингушетии опровергли фейк о якобы совершенной на республику атаке дронов.