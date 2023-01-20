ФАС уличила "Победу" в завышении платы с пассажиров

Плату за изменение данных в авиабилете придется снизить авиакомпании "Победа". Такое предписание перевозчик получил от ФАС.

Российская авиакомпания "Победа" требовала с пассажиров слишком высокую плату за корректировку данных, о выявленном нарушении заявили в ФАС.

По данным ведомства, если клиентам "Победы" нужно было внести изменения в фамилию, имя и отчество, а также данные удостоверения личности, то они платили от 500 до 5 тысяч рублей.

В ФАС уточнили, что "Победа" не смогла доказать, что установленный ей размер платы обоснован с экономической точки зрения, то есть соответствует расходам, которые перевозчик несет при выполнении услуги.

Теперь по закону в течение месяца "Победа" должна определить более реалистичный размер платы, указали в ФАС.

Впрочем, в службе добавили, что авиакомпания уже заявила, что готова установить новый единый тариф на эту услугу – он составит 800 рублей.