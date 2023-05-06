Ежегодное шествие на День Победы отменили в Кисловодске

Опубликовано: 18:56, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Кисловодска решило в этом году отказаться от общегородского шествия. Причина - соображения безопасности. Отметить священный праздник все желающие могут (и должны) самостоятельно.

Власти Кисловодска решили в 2023 году не проводить уже анонсированное ранее шествие, посвященное празднику День Победы. Об этом предупредил глава города-курорта.

Евгений Моисеев призвал гостей и жителей Кисловодска проявить ответственность и понимание.

Градоначальник также назвал причины такого решения. По его словам, приоритетом при его вынесении была безопасность населения.

"Но каждый из нас в течение дня празднования 9 мая может и должен прийти почтить память солдат, погибших в борьбе с фашизмом, семьями, с друзьями, в одиночном порядке"

— Евгений Моисеев

Напомним, традиционно на 9 мая в Кисловодске проходило массовое шествие. Его участники собирались у здания мэрии. Оттуда они направлялись к мемориальному комплексу "Воинская слава".