Опубликовано: 14:57, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Новый пакет санкций против Ирана введет Европа, решение было принято главами МИД стран ЕС. Это будет седьмой пакет антииранских ограничений, который коснется представителей КСИР.

Министры иностранных дел европейских государств одобрили новый пакет антииранских санкций, сообщает пресс-служба председательства Швеции в Совете ЕС

В отношении представителей Корпуса стражей исламской революции уже введены санкции со стороны Лондона, Вашингтона и Брюсселя. Их обвинил в нарушении прав человека или содействии им. Санкции могут заморозить их финансовые активы и запретить въезд в Великобританию, в случае их появления в Королевстве.

Новый пакет ограничений станет седьмым для Тегерана, до этого ЕС шесть раз вводил санкции за нарушения прав человека. Сейчас под ограничениями находятся 204 человека и 34 организации из Ирана.