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Главы МИД стран ЕС через несколько дней одобрят новые санкции против Ирана

Главы МИД стран ЕС через несколько дней одобрят новые санкции против Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС в ближайший понедельник одобрят очередной пакет санкций против Ирана. Новые ограничительные меры вводятся за нарушение прав человека.

Главы МИД стран Евросоюза одобрят седьмой пакет антииранских санкций через несколько дней. Об этом сообщил сегодня высокопоставленный представитель ЕС.

Он уточнил, что руководители внешнеполитических ведомств утвердят новые ограничительные меры на плановом заседании в Люксембурге, которое намечено на понедельник.

По словам представителя ЕС, санкции вводятся за нарушение прав человека в Исламской Республике.

На сегодняшний день в санкционный список ЕС по Ирану включены 204 человек и 34 организации.

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