Делегация из РФ провела ряд встреч с руководством Нигера. Стороны договорились развивать сотрудничество во всех областях.

Российская делегация во главе с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым начала визит в Нигер. Здесь состоялась встреча с главой республики. Стороны обсудили развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.

«Глава правящего в Нигере Национального совета спасения родины бригадный генерал Абдурахман Тчиани принял высокопоставленную российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым»

– пресс-служба НССР

В республике отметили, что придают большое значение развитию отношений с российской стороной. Также в стране призвали российских бизнесменов активнее инвестировать в Нигер, развивая тем самым сове дело и экономику африканской страны.

Отметим, что отношения между Россией и Нигером можно охарактеризовать как дружественные и развивающиеся. Две страны поддерживают дипломатические отношения с момента установления их дипломатических связей в 1961 году. Россия и Нигер сотрудничают в различных областях, таких как экономика, образование, культура и оборона.

Экономические отношения между Россией и Нигером включают сотрудничество в области добычи природных ресурсов, таких как нефть, уран и другие полезные ископаемые. Российские компании активно участвуют в различных проектах в Нигере, что способствует развитию экономики обеих стран.