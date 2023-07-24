Эталонные сорта нефти снова растут в цене

Опубликовано: 18:54, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нефть эталонных сортов снова растет в цене, и причиной тому – предстоящее заседание Федеральной резервной системы США, которое запланировано уже завтра, 25 июля. Ожидается, что ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов.

Мировые цены на нефть снова идут в рост, который уже составил более 1%, следует из данных торгов.

К 17.09 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,35% - до $81,97 доллара за баррель, а чуть раньше впервые с конца апреля она торговалась за $82 за баррель, передает РИА Новости.

Еще больше росли сентябрьские фьючерсы на WTI – нефть подорожала на 1,57%, до $78,28 за баррель.

Причин для рост две: первая - заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого учетная ставка может вырасти до 5,25-5,5%. Вторая – возможное сокращение коммерческих запасов нефти в США.