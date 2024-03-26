Эскалация между Ереваном и Баку не отвечает ничьим интересам – Госдеп

В Вашингтоне прокомментировали ситуацию, которая сложилась на сегодня на границе Азербайджана и Армении. По словам представителя Госдепа, нынешнее положение дел противоречит интересам всех сторон.

Текущая армяно-азербайджанская эскалация не соответствует ничьим интересам, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

По словам американского дипломата, Вашингтон предостерегает и будет и далее делать предостережения относительно военной эскалации в районе границы двух стран.

"Мы продолжаем поощрять создание условий для справедливого и достойного мира в регионе, где уважаются права всех. Единственный способ обеспечить устойчивый мир – это стол переговоров"

– представитель Госдепа

Дипломат также сообщил, что на данный момент он не может анонсировать никаких дипломатических переговоров между сторонами.

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что Армения стягивает войска и предназначенную для наступления технику к границе в нескольких направлениях. Ведомство предоставило видеодоказательства сосредоточения армянских подразделений. ВС РА также обустраивают фортификационные сооружения, где размещают артиллерию для наступления.