Армения собирает войска на границе с Азербайджаном

ВС Армении сосредотачивают личный состав и технику на границе с Азербайджаном, причем сразу в нескольких направлениях. Видеодоказательства подготовки армянских войск опубликовало Минобороны Азербайджана.

Армянская армия собирается к условной границе с Азербайджаном, рассказали в азербайджанском оборонном ведомстве.

В МО АР уточнили, что личный состав и боевая техника ВС РА сосредотачиваются сразу на нескольких направлениях границы.

Кроме сосредоточения войск, армянская сторона обустраивает опорные пункты, имеющие наступательный характер. Кроме того, создаются долговременные огневые точки, возводятся фортификационные сооружения.

Все эти факты были запечатлены с помощью технических средств, их наблюдали и визуально.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что в только что возведенных из железобетона фортификационных сооружениях находятся артиллерийские системы, наряду с прочим вооружением для наступления и армянской тяжелой огневой техникой.

"Еще раз заявляем, что азербайджанская армия будет решительно пресекать любые провокации со стороны Армении. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей"

– МО АР