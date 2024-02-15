Еще несколько российских предприятий смогут поставлять продукты в Азербайджан

Жителям Азербайджана будут доступны различные продукты, в том числе мясо, рыба, молоко и масло, с еще более чем 10 российских предприятий. Эти производители подтвердили право поставлять в Азербайджан качественные продукты.

Предприятия из семи регионов России получили возможность отправлять свои товары на экспорт в Азербайджан, сообщается на сайте Россельхознадзора.

"Еще 11 российских предприятий по производству мяса птицы, молочной, рыбной, готовой мясной и масложировой продукции, расположенные в Омской, Воронежской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Республике Башкортостан, подтвердили право экспортных поставок в Азербайджан"

– служба

Принятию решения предшествовали видеоинспекции, которые провели представители Национального института пищевой безопасности АР. Они состоялись еще в прошлом году.

Таким образом, на данный момент поставлять продукты животноводства в Азербайджан могут 114 производителей из РФ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Яйца из Азербайджана

В ноябре прошлого года, на фоне роста цен на куриные яйца в России, было принято решение открыть рынок для пищевого яйца из Азербайджана, а также Турции.

Разрешение на поставки получили шесть азербайджанских предприятий. На 1 февраля россияне получили из Азербайджана 5,5 млн штук яиц. За неделю с 5 по 12 февраля было ввезено еще 2,4 млн яиц.