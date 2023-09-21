ЕС: сейчас нет решений по санкциям против Азербайджана

Опубликовано: 15:13, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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В настоящее время ЕС продолжает оценку ситуацию в Карабахе. Решений о введении санкций против Азербайджана нет.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о том, что сейчас никаких решений по возможным санкциям ЕС против Азербайджана нет. По его словам, продолжается оценка ситуации.

"Любые санкции принимают государства-члены. Сейчас идет оценка происходящего в Нагорном Карабахе.... На настоящий момент нет никаких решений по мерам, которые могут быть приняты"

– Петер Стано

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.