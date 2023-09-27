ЕС готовится к реформам ради расширения

Опубликовано: 14:32, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Евросоюз ждут реформы в преддверии планируемого расширения. ЕК начинает работать над проектом реформ, которые, по всей видимости, лишат страны ЕС права вето.

Еврокомиссия запускает подготовку реформирования ЕС в связи с готовящимся расширением объединения, поделилась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Новое расширение Евросоюза - это не только зов истории, это геополитическая необходимость. Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому Еврокомиссия начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик Евросоюза, чтобы решить, как наши институты, наш бюджет, наши гарантии безопасности будут работать [после расширения ЕС]"

– глава ЕК

Какие готовятся реформы ЕС?

В рамках реформ рассматривается вопрос расширения власти ЕК и снижение суверенных полномочий правительств государств, входящих в Европейский союз. Реформы также, вероятно, лишат страны ЕС права вето - сейчас Евросоюз принимает решения исключительно единогласно, в будущем система изменится и решать будет большинство.

Кто может войти в ЕС?

К 2030 году Евросоюз может принять до 10 членов. В списке кандидатов сегодня значатся Украина, которой страны ЕС помогут финансово для проведения необходимых для вступления в союз реформ, Турция, которая ждет одобрения заявки несколько десятилетий, а также Черногория, Сербия, Албания, Молдавия, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

Кроме того, статус кандидата могут в ближайшем будущем получить Грузия и Косово.

Последнее крупное расширение Евросоюза случилось в 2004 году, тогда к союзу присоединились также 10 государств.