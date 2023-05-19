Ереванский коньячный завод не останавливал поставки в Россию

Опубликовано: 18:49, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ереванский коньячный завод не планирует прекращать поставки в Россию своего знаменитого коньяка "Арарат", российский рынок которого составляет 80% мощностей предприятия.

Ереванский коньячный завод, известный своим брендом "Арарат", продолжает поставки заказчикам в России, сообщил источник на предприятии.

"Ереванский коньячный завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнерами во всех странах", - цитирует собеседника ТАСС.

Несмотря на то, что завод принадлежит французскому французскому концерну Pernod Ricard, заявившему о прекращении поставок в Россию алкогольных напитков своих брендов с конца апреля, предприятие продолжает исправно работать, ситуацию с поставками в Россию на нем не комментируют.

Накануне министр экономики Армении Ваган Керобян заявил о том, что есть официальная информация о том, что Ереванский коньячный завод прекращает экспорт в Россию, однако один из участников российского алкогольного рынка сообщил, что никакой информации от армянских партнеров о планах прекращения сотрудничества не поступало.

Впрочем, даже если поставки и остановят, то какое-то время в России будут продаваться запасы.