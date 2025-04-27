Вестник Кавказа

Ереван и Париж активизируют двустороннее сотрудничество

Никол Пашинян и Эммануэль Макрон
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства созвонился в воскресенье с президентом Франции. Центральной темой разговора стали отношения двух стран.

В воскресенье, 29 июня, состоялся телефонный разговор премьер-министр Армении и президента Франции. Об этом сказано на портале главы армянского правительства.

В ходе беседы Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона состоялось обсуждение армяно-французских отношений. Стороны также затронули ряд региональных и международных вопросов

"Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за его личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество по ряду направлений"

– пресс-служба премьера

В сообщении также сказано, что французский лидер выразил поддержку повестке реформ в республике Южного Кавказа и стратегии, которую приняло правительство этой страны.

После разговора Макрон написал на своих страницах в соцсетях, что во время общения с Пашиняном он также поддержал усилия собеседника, направленные на достижение мира с Азербайджаном и нормализацию отношений с Турцией.

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