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Эрдоган: Турция умножит усилия по вхождению в ЕС

президент Турции
© Фото: пресс-служба президента Турции
Президент Турции заявил о том, что Анкара умножит усилия по евроинтеграции. Кроме того, он сообщил о возможности продажи Анкаре американских самолетов F-16.

Власти Турции интенсифицируют переговорный процесс по вхождению страны в Евросоюз. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись с прошедшего в Литве саммита НАТО.

"Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику. Надеюсь на преодоление дистанции в вопросе безвизового режима"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Кроме того, Эрдоган отметил, что его американский коллега Джо Байден поддержал возможность продажи Турции самолетов F-16.

Накануне, Эрдоган заявил о том, что саммит стал важным шагом на пути отмены антитурецких санкций, а также вхождения Турции в семью европейских народов.

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