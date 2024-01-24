Эрдоган провел переговоры с генсекретарем НАТО

Турецкий лидер провел беседу с генсекретарем НАТО по телефону, в ходе которой поднимались мировые темы и включении Швеции в альянс.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В процессе диалога стороны обговорили ряд вопросов, в том числе соглашение Турции о включении Швеции в альянс.

"В ходе беседы обсуждались глобальные и региональные вопросы, а также одобрение Турцией членства Швеции в НАТО"

- администрация президента Турции

Ранее Турция после долго промедления дала свое согласие на то, что Швеция вошла в альянс. Соответствующий текст был опубликован в правительственной газете, что означает одобрение президента по этому вопросу.