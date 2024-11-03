Эрдоган призвал к реформированию ООН

Президент Турции сегодня выступил на форуме TRT World в Стамбуле, призвав полностью реформировать Организацию Объединенных Наций, уже не справляющуюся с вызовами современности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в своем выступлении на форуме TRT World в Стамбуле заявил о неэффективности работы Организации Объединенных Наций (ООН) в ее нынешнем состоянии, призвав к скорейшему и полному ее реформированию.

"ООН нуждается в скорейшем преобразовании, миром нельзя управлять посредством 5 постоянных или 15 временных членов Совбеза. Судьба 194 стран не может быть оставлена ​​в руках одного из этих пяти постоянных членов"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Человечество сейчас переживает переломный момент, события которого будут сказываться не только ближайшие 5-10 лет, но и оставят отпечаток на будущем наших потомков, отметил турецкий лидер, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Каждый кризис может стать новой эрой и новым началом, а гуманитарные кризисы, бушующие во многих регионах, резко обнажают хрупкость нынешнего мирового порядка. Каждый из них – своеобразное "окно возможностей" для справедливости, мира, спокойствия, безопасности и стабильности, - добавил Эрдоган.