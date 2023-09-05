Эрдоган пообещал удешевить жизнь в Турции 

Опубликовано: 20:05, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Турции продолжат бороться с ростом инфляции в стране, которая выросла уже до 56%.

В Турции показатель годовой инфляции в августе подскочил до 56%, в связи с этим глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пообещал удешивить жизнь в стране и победить инфляцию.

«Тот факт, что годовая инфляция в августе выросла до 56%, говорит о том, что бороться с дороговизной жизни нужно еще более жестко. Безусловно, это долгий, трудный и кропотливый процесс. Мы как правительство, преодолевшее множество трудностей, искренне верим, что с божьей помощью поставим инфляцию на колени»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее он подчеркнул, что турецкие власти в вопросе борьбы с ростом инфляции полагаются не только на божью помощь, но также активно реализуют различные экономические программы.