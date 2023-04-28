Эрдоган открыл новый мост в турецкой Адане

Опубликовано: 18:46, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана, он подключился к торжествам в режиме онлайн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в онлайн-режиме поучаствовал в открытии нового моста через реку Сейхан в городе Адана на юго-востоке страны.

Мост длиной в 700 м, получивший имя мучеников 15 июля (в этот день в 2016 году в стране была совершена попытка переворота) – четвертый по длине в стране, отметил в своем выступлении глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу, добавив: мост облегчит ситуацию с пробками в двухмиллионном городе, передает РИА Новости.

Появившийся на экранах Эрдоган вызвал бурные овации у собравшихся.

"Чтобы уменьшить трафик в городе, мы открываем мост с тремя полосами в одну сторону и тремя в другую. По мосту смогут проезжать и поезда",

- заявил Эрдоган.

Инвестиции в проект составили более 2,3 млрд лир (более $115 млн), добавил турецкий лидер.

Напомним, накануне глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".