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Эрдоган открыл новый мост в турецкой Адане

Эрдоган открыл новый мост в турецкой Адане
© Фото: официальный сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана, он подключился к торжествам в режиме онлайн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в онлайн-режиме поучаствовал в открытии нового моста через реку Сейхан в городе Адана на юго-востоке страны.

Мост длиной в 700 м, получивший имя мучеников 15 июля (в этот день в 2016 году в стране была совершена попытка переворота) – четвертый по длине в стране, отметил в своем выступлении глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу, добавив: мост облегчит ситуацию с пробками в двухмиллионном городе, передает РИА Новости.

Появившийся на экранах Эрдоган вызвал бурные овации у собравшихся.

"Чтобы уменьшить трафик в городе, мы открываем мост с тремя полосами в одну сторону и тремя в другую. По мосту смогут проезжать и поезда",

- заявил Эрдоган.

Инвестиции в проект составили более 2,3 млрд лир (более $115 млн), добавил турецкий лидер.

Напомним, накануне глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".

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