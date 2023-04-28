Эрдоган открыл новый мост в турецкой Адане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в онлайн-режиме поучаствовал в открытии нового моста через реку Сейхан в городе Адана на юго-востоке страны.
Мост длиной в 700 м, получивший имя мучеников 15 июля (в этот день в 2016 году в стране была совершена попытка переворота) – четвертый по длине в стране, отметил в своем выступлении глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу, добавив: мост облегчит ситуацию с пробками в двухмиллионном городе, передает РИА Новости.
Появившийся на экранах Эрдоган вызвал бурные овации у собравшихся.
"Чтобы уменьшить трафик в городе, мы открываем мост с тремя полосами в одну сторону и тремя в другую. По мосту смогут проезжать и поезда",
- заявил Эрдоган.
Инвестиции в проект составили более 2,3 млрд лир (более $115 млн), добавил турецкий лидер.
Напомним, накануне глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".