Путин поддержал Эрдогана перед решающими выборами

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До выборов в Турции остались две недели. Мировое сообщество внимательно следит за ними, так как Турция играет ключевую роль в геополитических раскладах в Европе, на Ближнем Востоке и Средней Азии. На этом фоне президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану политическую поддержку.

Значение турецких выборов для Запада

В свете украинского конфликта значимость президентских выборов в Турции как никогда высока. Действующее руководство во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом пытается стать посредником между Западом/Украиной и Россией и способствует реализации "зерновой сделки".

Для НАТО и США Турция выступает окном на Ближний Восток. Вторая армия в НАТО важна и с точки зрения боеспособности американских союзников. Кроме того, в эпоху глобального противостояния и многополярности Вашингтону и Брюсселю очень не хотелось бы толкать Анкару в объятия Москвы и Пекина.

Значение турецких выборов для России

Для России Турция важна как покупатель газа, зерна м вооружений, а также как рынок для российской атомной промышленности. За последние пять лет Россия и Турция реализовали такие важные проекты, как газопровод "Турецкий поток", продажа систем ПВО С-400 и строительство первой атомной электростанции "Аккую".

С начала СВО экономические и политические связи России и Турции вышли на новый уровень. Турецкие компании помогают российским партнерам избежать санкций и путем параллельного импорта довели товарооборот между странами до $50 млрд. Турция готова участвовать и в реэкспорте российской продукции. Эрдоган поддержал идею президента России Владимира Путина о газовом хабе.

Руководство в Москве ценит активность и независимость турецких коллег в вопросах общих проектов. Эрдоган приобрел С-400 для своей страны вопреки давлению Вашингтона и введенных им санкций. То же самое касается АЭС "Аккую" и "Турецкого потока", которые США тоже хотели сорвать. Против газопровода даже готовились диверсии.

Путин поддержал Эрдогана

Накануне на церемонии доставки ядерного топлива Владимир Путин высоко оценил роль Реджепа Тайипа Эрдогана в проекте АЭС.

"Господин Эрдоган оказывает очень большое внимание этому (созданию атомного сектора, – прим. ред). Если не было бы такого президента, как Эрдоган, сложно было бы говорить об успехах"

– Владимир Путин

Что касается политического аспекта, то Россия уже давно заявляла о готовности урегулировать украинский конфликт. Анкара в марте 2022 года предоставляла свою площадку для переговоров между украинской и российской делегацией. Цели Кремля и Долмабахче по умиротворению кризиса идентичны, хотя отличаются позиции об условиях окончания боев.

Турции удается сохранить нейтралитет в украинском кризисе, который трактуется Западом как "потакание" или "кивание" в сторону Кремля. Однако Эрдоган действует в интересах своей страны. Бизнес с Россией жизненно важен для турецкой экономики. Анкара относится с большим уважением и к российским интересам. Недавнее заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о претензиях России к "зерновой сделке" служит здесь лишь дополнительным подтверждением.

"В конце концов, обещанное России в рамках сделки так и не было выполнено. <...> Цель состоит в том, чтобы решить проблему и сохранить сделку. Русские продлили ее на 60 дней. Они хотят, чтобы их ожидания были оправданы. Мы не можем сказать, что российская сторона ошибается"

– Мевлют Чавушоглу

Чем ближе к выборам, тем очевиднее, что Эрдоган устраивает Россию на посту президента. Комплименты со стороны Кремля и ответные реверансы МИД Турции демонстрируют эту синергию. Оппозиция, конечно, не делала еще резких антироссийских заявлений. Однако, учитывая, что именно на нее ставит администрация Байдена, понятно, что в условиях новой "холодной войны" не у всякого политика хватит смелости оставаться над схваткой и дать отпор давлению Дяди Сэма и по санкциям, и по вопросам совместных с Россией проектов.