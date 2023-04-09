Эрдоган и Герцог обсудили эскалацию в секторе Газа

Опубликовано: 10:55, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог провели накануне телефонный разговор. Главой темой беседы турецкого и израильского президентов стали последние события, связанные с палестино-израильским конфликтом.

Накануне вечером состоялись телефонные переговоры президентов Турции и Израиля. Соответствующую информацию подтвердили в канцеляриях глав государств. Центральной темой беседы Реджепа Тайипа Эрдогана и Ицхака Герцога стала ситуация вокруг палестино-израильского конфликта. В частности, стороны поговорили о последних событиях в Иерусалиме и на Храмовой горе.

Заявления президентов

Турецкий лидер подчеркнул, что в это чувствительное время, когда Рамадан и Песах совпадают по времени, нельзя допустить дальнейшей эскалации в сектор Газа и Ливане.

Со своей стороны, Герцог заверил собеседника в том, что Израиль привержен тому, чтобы статус-кво в священных местах сохранялся. Он обратился внимание на то, что Иран и его сателлиты, в том числе ХАМАС, стремятся подорвать стабильность в регионе. По его словам, ряд арабоязычных СМИ распространяют ложную информацию, включая подложные видео, которые нацелены на подстрекательство, ведущее к терроризму. В этой связи Герцог отметил необходимость комплексного сотрудничества в борьбе с террором.

Обострение ситуации

В последнее время напряженность вокруг палестино-израильского конфликта усилилась из-за терактов в Израиле, ракетных обстрелов, совершенных палестинскими радикалами по израильской территории, и ответными ударами Израиля по объектам ХАМАС, а также из-за обстановки на Храмовой горе в Иерусалиме, где зафиксированы многочисленные столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами.