Вестник Кавказа
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Энергобезопасность Кабардино-Балкарии обеспечат новые ГЭС 

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР начнется возведение новых ГЭС. Также планируется модернизация уже действующего электросетевого оборудования.  

Две малые ГЭС укрепят энергетическую безопасность Кабардино-Балкарии. Срок сдачи объектов в эксплуатацию – 2025 и 2028 год.

"В энергосистеме КБР планируются к реализации проекты строительства объектов генерации - Черекской ГЭС (Псыгансу) мощностью 23,4 МВт и Верхнебаксанской ГЭС мощностью 23,2 МВт"

– АО "Системный оператор единой энергетической системы" 

Кроме того, планируется ремонт электросетевого оборудования, также энергетики обязались реконструировать несколько подстанций, прибавив им мощности.

В региональном Минэнерго отметили, что оптимизация системы электроснабжения республики, в том числе обусловлена растущими запросами: в КБР строятся новые сельскохозяйственные, промышленные объекты, а также туристические кластеры.

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