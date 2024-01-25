Энергобезопасность Кабардино-Балкарии обеспечат новые ГЭС 

В КБР начнется возведение новых ГЭС. Также планируется модернизация уже действующего электросетевого оборудования.
Две малые ГЭС укрепят энергетическую безопасность Кабардино-Балкарии. Срок сдачи объектов в эксплуатацию – 2025 и 2028 год.
"В энергосистеме КБР планируются к реализации проекты строительства объектов генерации - Черекской ГЭС (Псыгансу) мощностью 23,4 МВт и Верхнебаксанской ГЭС мощностью 23,2 МВт"
– АО "Системный оператор единой энергетической системы"
Кроме того, планируется ремонт электросетевого оборудования, также энергетики обязались реконструировать несколько подстанций, прибавив им мощности.
В региональном Минэнерго отметили, что оптимизация системы электроснабжения республики, в том числе обусловлена растущими запросами: в КБР строятся новые сельскохозяйственные, промышленные объекты, а также туристические кластеры.