Эмин Агаларов вложит миллиард долларов в курорт рядом с Баку

Опубликовано: 23:24, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бизнесмен Эмин Агаларов планирует инвестировать более $1 млрд в курортный комплекс Sea Breeze под Баку. Среди проектов - концертный зал в виде Колизея и отель в форме круизного корабля.

Комплексный курорт Sea Breeze активно развивается под Баку, рассказал девелопер проекта и глава Agalarov Development Эмин Агаларов.

"В комплекс уже вложено около $700 млн, но я думаю, что в ближайшие несколько лет мы сможем рассчитывать примерно на $1 млрд"

- Эмин Агаларов

По словам бизнесмена, на сегодня уже построено порядка 500 тыс кв м недвижимости. В данный момент возводятся примерно 50 самых разных зданий, начиная от коттеджей и заканчивая большими отелями.

Еще сотня зданий, добавил он, начнет строиться на курорте в течение года, передает ТАСС.

Поселок Sea Breeze начали отстраивать в 2005 году. Сейчас там расположены жилые дома, апартаментов, резиденции, виллы, гостиницы, а также рестораны и ТЦ. Обеспечена вся необходимая социальная инфраструктура.

Еще один дерзкий проект - открытие концертного зала, который будет создан в форме Колизея, а также создание на искусственном острове отеля-"корабля".

"Стоимость такого проекта - $200-250 млн. Если получу разрешение, сразу приступлю"

- Эмин Агаларов