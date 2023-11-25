Экспорт зерна из Казахстана в Иран вырастет в три раза

В Казахстане намерены серьезно нарастить поставки зерна в Иран. Поставки производятся через морской порт Актау.

Казахстан втрое увеличит в 2024 году экспорт зерна в Иран. Согласно данным "Продкорпорации", в этом году поставки достигнут 400 тыс т, это в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

За 2023 год зерновой терминал компании "Ак Бидай-Терминал" на Каспии отгрузил для Ирана 126 тыс т зерна: почти 107 тыс т ячменя, около 16 тыс т пшеницы, 3,3 тыс т кукурузы.

Отметим, что зерновой терминал в Актау работает уже более 20 лет, он был создан для поставок продовольствия на Кавказ и Ближний Восток.