Экспорт персиков в Россию принес Грузии $10 млн

Опубликовано: 11:24, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала сезона Грузия поставила в другие страны 10,3 тыс т персиков, из них 90% - в Россию. Грузия на экспорте персиков в Россию в 2023 году заработала уже $10 млн.

Сезон персиков стартовал в Грузии в мае, за 2,5 месяца страна экспортировала за рубеж 10,3 тыс тонн персиков, основным покупателем стала Россия.

Всего Грузия заработала на продаже персиков $11,1 млн с начала сезона, при этом поставки в Россию принесли почти $10 млн - РФ является основным рынком сбыта грузинских персиков. Россия купила у Грузии 9,26 тыс т персиков.

Второй покупатель грузинских персиков - Армения, туда поставлено 970 т фруктов, замыкает тройку Беларусь - 20 т.

По данным Минсельхоза Грузии, в 2023 году экспорт персиков вырос на 4%.