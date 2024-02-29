Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в ЕС вырос в 83 раза

Азербайджан масштабными темпами наращивает поставки своих нефтепродуктов в Европу. Их объем увеличился в 83 раза. В стоимостном выражении экспорт увеличился более чем в 40 раз.

Азербайджан отправил в страны ЕС в январе в 83 раза больше нефтепродуктов, чем в первом месяце 2023 года, а именно порядка 19,7 тыс т.

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан". Агентство ссылается на информацию Евростата.

В денежном эквиваленте экспорт оценивается в 11,3 млн евро. Этот показатель в 42 раза больше, чем год назад.

Известен и лидер по импорту нефтепродуктов из Азербайджана. Это Греция: за месяц страна получила порядка 18,7 тыс т, заплатив за поставки порядка 10,5 млн евро.

Отметим, что Азербайджан наращивал экспорт нефтепродуктов в Европу и в прошлом году. За весь 2023 год, по сравнению с 2022-м, показатель вырос в 17,4 раза. В общей сложности государства ЕС получили около 307 тыс т. В ценовом выражении экспорт увеличился в 12,3 раза, европейские страны заплатили около 186,5 млн евро.