Екатеринбург украсили портреты Расула Гамзатова

Опубликовано: 8:05, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дань памяти и уважения прославленному дагестанскому поэту Расулу Гамзатову отдали в Екатеринбурге.

Портреты Расула Гамзатова появились на баннерах, размещенных вдоль екатеринбургских дорог.

«На улицах Екатеринбурга разместили баннеры с портретами народного поэта Расула Гамзатова на фоне достопримечательностей Дагестана. Акция приурочена к празднованию векового юбилея мастера пера»

– пресс-служба главы Республики Дагестан

Местные власти намерены не останавливаться на этом и разместить на здании представительства Дагестана в Свердловской области барельеф с изображением Расула Гамзатова.

По словам главы Дагестана, творчество его великого земляка, направленное на служение людям, не может не вдохновлять.