Екатеринбург украсили портреты Расула Гамзатова

Дань памяти и уважения прославленному дагестанскому поэту Расулу Гамзатову отдали в Екатеринбурге.
Портреты Расула Гамзатова появились на баннерах, размещенных вдоль екатеринбургских дорог.
«На улицах Екатеринбурга разместили баннеры с портретами народного поэта Расула Гамзатова на фоне достопримечательностей Дагестана. Акция приурочена к празднованию векового юбилея мастера пера»
– пресс-служба главы Республики Дагестан
Местные власти намерены не останавливаться на этом и разместить на здании представительства Дагестана в Свердловской области барельеф с изображением Расула Гамзатова.
По словам главы Дагестана, творчество его великого земляка, направленное на служение людям, не может не вдохновлять.