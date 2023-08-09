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Екатеринбург украсили портреты Расула Гамзатова

Гамзатов Расул
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дань памяти и уважения прославленному дагестанскому поэту Расулу Гамзатову отдали в Екатеринбурге.

Портреты Расула Гамзатова появились на баннерах, размещенных вдоль екатеринбургских дорог.

«На улицах Екатеринбурга разместили баннеры с портретами народного поэта Расула Гамзатова на фоне достопримечательностей Дагестана. Акция приурочена к празднованию векового юбилея мастера пера»

– пресс-служба главы Республики Дагестан

Местные власти намерены не останавливаться на этом и разместить на здании представительства Дагестана в Свердловской области барельеф с изображением Расула Гамзатова.

По словам главы Дагестана, творчество его великого земляка, направленное на служение людям, не может не вдохновлять.

Центробанк увековечил память о Расуле Гамзатове на монете

Центробанк увековечил память о Расуле Гамзатове на монете

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