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Египет снова будет производить автомобили Lada

Египет снова будет производить автомобили Lada
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Египте продолжится выпуск российского автомобиля Lada. В будущем страна сможет стать хабом продукции АвтоВАЗа в Африке.

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ собирается снова запустить производство Lada в Египте.

"Наша основная задача сейчас - возобновление и дальнейшее развитие этого совместно проекта, и в том числе мы рассчитываем, что Египет - компания Al Amal - может стать таким транспортно-логистическим хабом для всего африканского континента"

– президент АвтоВАЗ Максим Соколов

О планах работы на африканском рынке он рассказал сегодня в Санкт-Петербурге в рамках форума "Россия - Африка", передает РИА Новости.

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