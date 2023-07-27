Египет снова будет производить автомобили Lada

Опубликовано: 17:25, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Египте продолжится выпуск российского автомобиля Lada. В будущем страна сможет стать хабом продукции АвтоВАЗа в Африке.

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ собирается снова запустить производство Lada в Египте.

"Наша основная задача сейчас - возобновление и дальнейшее развитие этого совместно проекта, и в том числе мы рассчитываем, что Египет - компания Al Amal - может стать таким транспортно-логистическим хабом для всего африканского континента"

– президент АвтоВАЗ Максим Соколов

О планах работы на африканском рынке он рассказал сегодня в Санкт-Петербурге в рамках форума "Россия - Африка", передает РИА Новости.