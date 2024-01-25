Египет принял 1,2 млн туристов из России за год

Турпоток из России в Египет за год составил 1,2 млн туристов. Для увеличения количества туристов из РФ планируется устранение проблем в логистике.

За прошлый год в Египте отдохнули 1,2 млн россиян, это больше, чем в 2022 году, но далеко от рекорда, поделился посол России в Каире Георгий Борисенко.

"По предварительным оценкам, насколько мы знаем, в прошлом году Египет примерно посетили 1,2 миллиона российских граждан. Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 миллиона граждан России"

– посол

Всего в Египте отдохнули 14,9 млн иностранцев - это рекордный показатель.

Россия и Египет ведут работу по решению проблем в логистике, чтобы российский турпоток в страну рос, добавил Борисенко в беседе с РИА Новости.