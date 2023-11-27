ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о свободной торговле в конце месяца

Президент России на встрече с Эбрахимом Раиси назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. По словам Владимира Путина, это произойдет до конца года.

Соглашение о свободной торговле будет подписано представителями ЕАЭС и Ирана в самом конце декабря, такой временной промежуток определил президент России на встрече с иранским коллегой.

"Мы не прекращаем работать почти вплоть до Нового года. У нас на самые последние числа декабря намечено подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС"

– Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что окончательное решение этого вопроса позволит создать новые возможности для развития взаимодействия.

В сообщении Кремля указано также, что посвященные соглашению переговоры на сегодняшний день успешно завершены.

Ранее на переговорах президент РФ заявил об увеличении двустороннего товарооборота и о динамичном развитии отношений Москвы и Тегерана.