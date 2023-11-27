ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о свободной торговле в конце месяца

Соглашение о свободной торговле будет подписано представителями ЕАЭС и Ирана в самом конце декабря, такой временной промежуток определил президент России на встрече с иранским коллегой.
"Мы не прекращаем работать почти вплоть до Нового года. У нас на самые последние числа декабря намечено подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС"
– Владимир Путин
Российский лидер подчеркнул, что окончательное решение этого вопроса позволит создать новые возможности для развития взаимодействия.
В сообщении Кремля указано также, что посвященные соглашению переговоры на сегодняшний день успешно завершены.
Ранее на переговорах президент РФ заявил об увеличении двустороннего товарооборота и о динамичном развитии отношений Москвы и Тегерана.