Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов: Ходжалинский геноцид был частью армянской политики

Джейхун Байрамов: Ходжалинский геноцид был частью армянской политики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ходжалинский геноцид был частью армянской политики систематической этнической чистки и геноцида, написал в своей публикации в социальной сети X глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов опубликовал в соцсети X статью в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Прошло 32 года со дня крупнейшей резни, совершенной Арменией в Ходжалы. Мы чтим память всех наших шехидов, которые были зверски убиты во время этих злодеяний. Виновные в этом массовом убийстве должны быть привлечены к ответственности!"

- Джейхун Байрамов

Глава МИД также поделился графиком, показывающим последовательность событий, которые привели к Ходжалинскому геноциду.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что во время проведения ремонтных работ на территории Ходжалинского района было найдено масштабное количество человеческих останков. Предположительно, это жертвы Ходжалинской трагедии. Прах принадлежит  женщинам и детям. У всех них были связаны руки и ноги.

Напомним, Ходжалинская трагедия произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 году. Тогда армянские вооруженные группировки массово убивали жителей города Ходжалы. В результате трагедии погибшими числятся 613 человек, а 150 считаются пропавшими без вести.

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