Двое боевиков из банды Хаттаба предстанут перед судом

Опубликовано: 21:54, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Генпрокуратура РФ заявила об утверждении заключения по делу о двух боевиках из банды Хаттаба. Они обвиняются в нападении российских военнослужащих в 2000 году.

Обвинительное заключение по делу в отношении участников нападения на российских военных в 2000 году в Чечне утверждено, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Двое мужчин предстанут перед скамьей подсудимых за участие в мятеже и посягательстве на жизнь солдат российской армии.

По версии следствия, оба в 199 году пополнили ряды боевиков под главенством Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в атаке на военнослужащих РФ возле села Улус-Керт в Чечне.

Отмечается, что уголовное дело передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.