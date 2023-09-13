РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Двое боевиков из банды Хаттаба предстанут перед судом

Двое боевиков из банды Хаттаба предстанут перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Генпрокуратура РФ заявила об утверждении заключения по делу о двух боевиках из банды Хаттаба. Они обвиняются в нападении российских военнослужащих в 2000 году.

Обвинительное заключение по делу в отношении участников нападения на российских военных в 2000 году в Чечне утверждено, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Двое мужчин предстанут перед скамьей подсудимых за участие в мятеже и посягательстве на жизнь солдат российской армии.

По версии следствия, оба в 199 году пополнили ряды боевиков под главенством Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в атаке на военнослужащих РФ возле села Улус-Керт в Чечне.

Отмечается, что уголовное дело передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В Москве почтили память жертв бесланской трагедии

В Москве почтили память жертв бесланской трагедии

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
690 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version