Двое боевиков из банды Хаттаба предстанут перед судом

Генпрокуратура РФ заявила об утверждении заключения по делу о двух боевиках из банды Хаттаба. Они обвиняются в нападении российских военнослужащих в 2000 году.
Обвинительное заключение по делу в отношении участников нападения на российских военных в 2000 году в Чечне утверждено, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Двое мужчин предстанут перед скамьей подсудимых за участие в мятеже и посягательстве на жизнь солдат российской армии.
По версии следствия, оба в 199 году пополнили ряды боевиков под главенством Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в атаке на военнослужащих РФ возле села Улус-Керт в Чечне.
Отмечается, что уголовное дело передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.