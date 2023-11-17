Вестник Кавказа

Движения поездов нет на синей ветке на востоке Москвы

Движения поездов нет на синей ветке на востоке Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сбой в движении поездов произошел сегодня днем в московском метро. Инцидент случился на синей ветке, его последствия пока не устранены.

Поезда не ходят по восточному отрезку Арбатско-Покровской линии метро в Москве, сообщает столичный Дептранс.

В 15.50 мск ведомство опубликовало информацию о том, что на восточном участке поезда двигаются реже, чем следует по графику. Уточнялось, что там проверяется инфраструктура.

Спустя 7 минут департамент сообщил, что поезда не ходят между станциями Щелковская и Партизанская.

В 16.22 появилась информация о закрытии входа на Щелковскую – это конечная станция.

Пока специалисты не устранят неполадки, людей просят пользоваться компенсационными автобусами (КМ) и регулярными маршрутами. Доступно также МЦК.

По данным РИА Новости, перебои вызваны проблемами с электричеством. 

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