Двалишвили покажет чемпионский пояс UFC жителям Грузии

Уже завтра обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили приедет в Грузию. Об этом он сам написал 10 июня на своих страницах в соцсетях.
Он сообщил также, что планирует привезти пояс чемпиона UFC на родину.
"Сейчас я поеду на неделю в Грузию с Ниной Драма и другими друзьями, потом мы поедем в Азербайджан. А следом вернусь, чтобы поддержать Илью Топурия"
– Мераб Двалишвили
Грузинский боец сумел защитить чемпионский титул, одолев американца Шона О’Мэлли. Их поединок состоялся в минувшие выходные. В обновленном едином рейтинге UFC для всех весовых категорий Двалишвили располагается на второй строчке. Лидирует в табеле о рангах Ислам Махачев.
Напомним, Нина Драма – известный блогер с многомиллионной аудиторией. С лета 2022 года она работает в UFC.