Двалишвили покажет чемпионский пояс UFC жителям Грузии

В минувшие выходные Двалишвили защитил титул чемпиона UFC, сломив сопротивление представителя Соединенных Штатов Шона О'Мэлли. Спустя несколько дней после этой знаковой победы он привезет чемпионский пояс на родину.

Уже завтра обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили приедет в Грузию. Об этом он сам написал 10 июня на своих страницах в соцсетях.

Он сообщил также, что планирует привезти пояс чемпиона UFC на родину.

"Сейчас я поеду на неделю в Грузию с Ниной Драма и другими друзьями, потом мы поедем в Азербайджан. А следом вернусь, чтобы поддержать Илью Топурия"

– Мераб Двалишвили

Грузинский боец сумел защитить чемпионский титул, одолев американца Шона О’Мэлли. Их поединок состоялся в минувшие выходные. В обновленном едином рейтинге UFC для всех весовых категорий Двалишвили располагается на второй строчке. Лидирует в табеле о рангах Ислам Махачев.

Напомним, Нина Драма – известный блогер с многомиллионной аудиторией. С лета 2022 года она работает в UFC.