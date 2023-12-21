Вестник Кавказа

Два автомобильных моста в Ингушетии приведут в порядок в 2024 году

Знак ремонтных работ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Ингушетии сообщило о планах завершить в текущем году реконструкцию двух автомобильных мостов. Работы выполняются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

В Ингушетии рассчитывают в 2024 году завершить реконструкцию двух автомобильных мостов. Об этом рассказали в Минавтодоре республики.

"В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги " в этом году завершатся дорожные работы на мосту через реку Сунжа на автодороге "Трасса "Кавказ" - Карабулак - Средние Ачалуки - Гайрбек-Юрт" общей протяженностью 48 м"

– пресс-служба ведомства

К настоящему времени на объекте уже заменили пролетные строения, оборудовали буронабивные сваи и уложили асфальтобетонное покрытие.

Ранее специалисты обнаружили на путепроводе разрушения несущий конструкций и дорожного полотна. Его реконструкция началась в прошлом году.

На этот год также запланированы работы на мосту через реку Кенч, который располагается в селе Экажево.

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