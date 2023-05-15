Драккар приплывет "из варяг" в Дагестан

Реконструкторы из РФ решили совершить плавание по знаменитому маршруту викингов - "Из варяг в персы". Они поплывут на специально построенном драккаре. Судно под названием "Скальд" прибудет в Дербент в конце месяца.
Российские реконструкторы построили самую масштабную в РФ копию корабля викингов. На таких драккарах знаменитые скандинавские мореплаватели бороздили океан в IX-XI веках.
Судно получило название "Скальд" - так в те времена называли поэтов-певцов.
Начальная точка плавания "Из варяг в персы" - Астрахань. Из нее команда из 25 человек отправится вниз по Волге.
По словам участника проекта, при попутном ветре драккар пойдет под парусами, в противном случае реконструкторы возьмутся за весла, пишет ТАСС.
Павел Семенов уточнил, что финиш плавания - Дербент. Туда команда планирует попасть 28 мая, однако все зависит от ветра и волн.
Путешественникам предстоит проплыть свыше 520 км до Дербента. Этот путь они планируют преодолеть с несколькими остановками.