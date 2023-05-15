Драккар приплывет "из варяг" в Дагестан

Опубликовано: 22:49, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реконструкторы из РФ решили совершить плавание по знаменитому маршруту викингов - "Из варяг в персы". Они поплывут на специально построенном драккаре. Судно под названием "Скальд" прибудет в Дербент в конце месяца.

Российские реконструкторы построили самую масштабную в РФ копию корабля викингов. На таких драккарах знаменитые скандинавские мореплаватели бороздили океан в IX-XI веках.

Судно получило название "Скальд" - так в те времена называли поэтов-певцов.

Начальная точка плавания "Из варяг в персы" - Астрахань. Из нее команда из 25 человек отправится вниз по Волге.

По словам участника проекта, при попутном ветре драккар пойдет под парусами, в противном случае реконструкторы возьмутся за весла, пишет ТАСС.

Павел Семенов уточнил, что финиш плавания - Дербент. Туда команда планирует попасть 28 мая, однако все зависит от ветра и волн.

Путешественникам предстоит проплыть свыше 520 км до Дербента. Этот путь они планируют преодолеть с несколькими остановками.