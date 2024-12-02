Дорога в обход Дербента начала строиться в Дагестане

В Дагестане начали строительство дороги в обход древнего Дербента. Участником открытия стал глава республики Сергей Меликов, передали в региональной администрации.
«Реперный знак в ознаменование запуска строительства дороги в обход Дербента установлен. В церемонии приняли участие глава республики Сергей Меликов, руководитель Росавтодора Роман Новиков, начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Лукашук»
- администрация Дагестана
Новая дорога будет частью трассы федерального значения. Ее длина составит 33 км. За 24 часа она сможет принимать до 35 тыс единиц транспорта.
Появление дороги также положительно скажется на жизни жителей Дербента, так как снизит транспортную нагрузку в городе и сделает его более привлекательным для инвестиций и туризма.