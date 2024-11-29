Вестник Кавказа

Новую дорогу в обход Дербента запустят в Дагестане

Новую дорогу в обход Дербента запустят в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане откроют новую дорогу. Ее общая протяженность – 33 км. Дорога обеспечит высокую пропускную способность МТК «Север-Юг».

Строительство новой автомобильной дороги в южной части Дагестана начнется 6 декабря. Данный объект вошел в программу России «Развитие транспортной системы».

Протяженность трассы в республике составит 33 км. Специалисты говорят, что к 2041 году среднесуточная интенсивность движения увеличится до 30 тыс автомобилей.

В УПРДОР «Кавказ» заявили, что благодаря реализации проекта, будет обеспечена высокая пропускная способность международного транспортного коридора «Север-Юг».

Подчеркивается, что дорога будет начинаться в Мамедкале и дойдет до примыкания к главному направлению трассы Р-217 «Кавказ» на выезде из села Арбалинское.

Стоит отметить, что трасса будет идти в обход Дербента и Дагестанских Огней. Одним из ключевых этапов прокладки дороги станет возведение тоннелей под Дербентской стеной.

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