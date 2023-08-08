Донской регион будут спасать от кори вакцинами

Опубликовано: 8:28, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тревожная ситуация, сложившаяся на Дону из-за всплеска заболевания корью, требует незамедлительной вакцинации, и не только детей – еще больше вакцина нужна взрослым, гораздо тяжелее переносящим течение заболевания.

Все более тревожной становится ситуация с заболеванием корью в донском регионе - по последним данным, вроде бы детская болезнь поразила свыше 90 пациентов, и далеко не все из них дети.

Рост числа заболевших корью вынудил донских медиков завезти в регион более 20 тысяч доз вакцины от кори, сообщили в правительстве Ростовской области.

Около 9 тыс доз предназначено детям, но болеют вроде бы детской болезнью не только они – таковых 91 человек, и лишь 68 из них – дети, передает "АиФ-Ростов".

Еще больше поражает то, что в большинстве случаев болезнь "завозная", а не местная.

При этом власти региона утверждают, что речь не идет о вспышке заболевания, а то, что она поразила сразу несколько человек в детском отделении городской больницы – просто случайность.

Напомним, корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, вероятность заболевания которой после встречи с человеком, болеющим корью, у не имеющих противокоревого иммунитета составляет почти 100%.