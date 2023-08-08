Донской регион будут спасать от кори вакцинами

Все более тревожной становится ситуация с заболеванием корью в донском регионе - по последним данным, вроде бы детская болезнь поразила свыше 90 пациентов, и далеко не все из них дети.
Рост числа заболевших корью вынудил донских медиков завезти в регион более 20 тысяч доз вакцины от кори, сообщили в правительстве Ростовской области.
Около 9 тыс доз предназначено детям, но болеют вроде бы детской болезнью не только они – таковых 91 человек, и лишь 68 из них – дети, передает "АиФ-Ростов".
Еще больше поражает то, что в большинстве случаев болезнь "завозная", а не местная.
При этом власти региона утверждают, что речь не идет о вспышке заболевания, а то, что она поразила сразу несколько человек в детском отделении городской больницы – просто случайность.
Напомним, корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, вероятность заболевания которой после встречи с человеком, болеющим корью, у не имеющих противокоревого иммунитета составляет почти 100%.