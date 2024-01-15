Вестник Кавказа

Доллар продолжает падение

Доллар продолжает падение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доллар продолжает терять позиции относительно российской валюты. Сейчас его курс равен 88,35 рубля. Евро и юань сохранили стоимость на уровне закрытия торгов - 96, 84 и 12,23 рубля соответственно.

Доллар на утренних торгах потерял 6 копеек. В настоящее время его курс составляет 88,35 рубля.

Евро сохранил позиции закрытия торгов. Курс европейской валюты составляет 96,84 рубля.

Цена на юань, также сохранилась на уровне закрытия предыдущей сессии – 12,23 рубля.

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