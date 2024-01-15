Доллар продолжает падение

Доллар продолжает терять позиции относительно российской валюты. Сейчас его курс равен 88,35 рубля. Евро и юань сохранили стоимость на уровне закрытия торгов - 96, 84 и 12,23 рубля соответственно.
Доллар на утренних торгах потерял 6 копеек. В настоящее время его курс составляет 88,35 рубля.
Евро сохранил позиции закрытия торгов. Курс европейской валюты составляет 96,84 рубля.
Цена на юань, также сохранилась на уровне закрытия предыдущей сессии – 12,23 рубля.
Читайте нас в Дзен Новости Google News