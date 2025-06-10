Вестник Кавказа

Документы по строительству АЭС в Казахстане будут подписаны на ПМЭФ

Банер ПМЭФ
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Россия и Казахстан в пятницу в рамках ПМЭФ-2025 подпишут проект строительства в республике первой атомной станции. Ранее Росатом был выбран лидером консорциума.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу планируется подписать документы по проекту строительства первой АЭС в Казахстане, поделился информацией с ТАСС источник.

"Планируется подписание документов, связанных с реализацией проекта строительства АЭС в Казахстане"

– сообщение

На прошлой неделе стало известно, что в Казахстане определились с лидером международного консорциума для строительства первой атомной станции в стране, им стал российский Росатом.

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