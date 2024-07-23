Вестник Кавказа

Доходы от винограда станут рекордом для Грузии

Виноградная лоза
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Грузия готовится побить рекорд не только по доходам от сбора винограда, но и по количеству урожая. Национальное агентство вина назвало цифры.

Грузинские аграрии смогут получить рекордные доходы от урожая винограда. Национальное агентство вина называет цифру в 350 млн лари (11,8 млрд рублей).

Согласно прогнозам, с виноградников Грузии соберут более 300 тыс т продукции, что также будет рекордом для республики.

За прошлые 10 лет (с 2013 по 2023 годы) в Грузии получили доход от винограда в размере 2,5 млн лари (85,1 млн рублей).

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