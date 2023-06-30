На круглосуточный режим переводится в Сочи автобус до КПП Псоу, граница с Абхазией, а также автобус из аэропорта в курортный город.
"Для удобства жителей и гостей курорта оптимизировали график движения транспорта общего пользования, увеличили количество рейсов, а также режим работы автобусов на линии... С 1 июля в круглосуточном режиме начнут работать маршруты №558 и №105А"
– глава дептранса порта Сочи Вячеслав Бауэр
Оба этих автобуса выходят из аэропорта, один следует в Сочи, другой - на границу с Абхазией.
Добраться до Абхазии можно несколькими способами, для экономии времени туристы самолетом добираются до Сочи, а затем пересекают границу на КПП Псоу и местными автобусами или такси едут до выбранных курортов. Другой способ, включающий перелет до Сочи, предполагает пересечение границы на поезде, согласно расписанию "Ласточки", в день поезд несколько раз ходит между Сочи и Гагрой.