Дно углубят в Керченском порту

В Керченском порту проведут работы по углублению дна для приема судов с большей осадкой. Кроме того, планируют провести реконструкцию причалов в морском порту Феодосии.

Для приема судов с большей осадкой руководство Керченского порта приняло решение об углублении дна. Это значительно увеличит объем грузопоток. Также планируется реконструировать причалы и обновить перегрузочную технику в морском порту Феодосии.

"В морском порту Керчь будут проведены работы по текущему и капитальному ремонту, модернизации и реконструкции средств навигационного обеспечения, систем обеспечения безопасности мореплавания. Разрабатывается проектная документация для проведения дноуглубительных работ, запланированных на 2025 год"

– пресс-служба порта

Отмечается, что углубление дна позволит Керченскому порту принимать более глубокие суда, что значительно увеличит объем перевозимых грузов. Согласно последним исследованиям, увеличение размера судов на 20% может привести к росту производительности порта более чем на 15%. Это означает больше грузов, меньшие затраты на транспортировку и более оптимизированные логистические цепочки.

Помимо углубления, в Керченском порту запланирована реконструкция причалов в морском порту Феодосии. Эта мера не менее важна, так как состояние причалов прямо влияет на безопасность и скорость загрузки/выгрузки судов.

Причалы, построенные много лет назад, уже не соответствуют современным стандартам. Их реконструкция включает обновление технических характеристик, улучшение материалов и обеспечение более качественной защиты от коррозии.