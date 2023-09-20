Дмитрий Солонников: Азербайджан сделал большой шаг к миру в регионе

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По оценке политолога Дмитрия Солонникова, разоружение армянской армии и НВФ в Карабахском экономическом районе создает условия для эффективной работы над другими положениями Трехстороннего заявлениями от 9-10 ноября 2020 года и иными вопросами армяно-азербайджанского урегулирования.

Разоружение ВС Армении и армянских НВФ в Карабахском экономическом районе Азербайджана – это принципиально важное для Южного Кавказа позитивное событие. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя итоги антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахе.

"Вывод армии Армении из Азербайджана позволяет перейти в рамках армяно-азербайджанского урегулирования к выполнению следующих положений Трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. Как известно, Никол Пашинян три года назад обязался вывести все вооруженные формирования Армении из Азербайджана, однако этого так и не произошло. Поэтому накануне мы увидели операцию, по сути, принуждения к миру, с задачей добиться от Армении выполнения этого пункта соглашения. Не захотели выполнить сами – значит, придется заставить", - прежде всего сказал он.

"Теперь из региона устранены риски безопасности: не будет сепаратизма, не будет снабжения сепаратистов и остатков ВС Армении новым вооружением, не будет установки мин диверсантами, не будет в целом террористической деятельности в Азербайджане, обстановка наконец станет спокойной. Азербайджан сможет передислоцировать часть войск из Карабаха в другие регионы", - добавил Дмитрий Солонников.

"Если сейчас этот процесс разоружения будет все-таки доведен до конца, произойдет значительное продвижение к нормализации ситуации на Южном Кавказе. Будем надеяться, что все будет выполнено. Армения не раз нарушала договоренности, договаривалась, чтобы дальше ничего не делать. Риски нарушения условий по-прежнему есть, поэтому теперь нужно работать над другими вопросами. Как только будет подписан договор о демаркации и делимитации границы и договор о добрососедских отношениях между государствами, стабильность в регионе будет гарантирована", - заключил политолог.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.