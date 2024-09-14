Вестник Кавказа

Для наблюдения за выборами прошли регистрацию 40 организаций в Грузии

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До выборов в Грузии осталось чуть больше месяца. По данным ЦИК республики, для наблюдения за ними зарегистрировались уже четыре десятка местных организаций.

В Грузии для наблюдения за октябрьскими выборами прошли регистрацию уже 40 местных организаций. Об этом информирует Центризбирком республики.

Окончательное число наблюдателей от каждой организации ЦИК представит за несколько дней до дня голосования.

Напомним, выборы в грузинский парламент пройдут через месяц. День голосования состоится 26 октября. В парламент смогут попасть партии, которые сумеют преодолеть 5%-ный барьер.

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