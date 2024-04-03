Для гуманитарного разминирования в ЕАЭС готовят новые стандарты

Разминирование в зонах ЧС на территории ЕАЭС будут проводить по ГОСТу. Ученые работают над созданием новых стандартов для робототехники.

О составлении новых технических стандартов для гуманитарного разминирования рассказал замглавы Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Владимир Мошков.

"До вступления в силу технического регламента ЕАЭС экспертам ВНИИ ГОЧС предстоит разработать два стандарта по робототехническим средствам: межгосударственный ГОСТ по общим техническим требованиям и методам испытаний робототехнических средств для проведения аварийно-спасательных работ и национальный ГОСТ, определяющий общие технические требования и методы испытаний робототехнических средств для гуманитарного разминирования"

– Владимир Мошков

Он уточнил, что сейчас к роботам применяется пять ГОСТов, они включают технические требования и методы испытаний роботов при проведении спасательных, аварийных работ и пожаротушении, передает РИА Новости.

ЕАЭС это Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Страны союза проводят скоординированную экономическую политику и стремятся к созданию единого рынка.