Дипмиссия Сирии вернется в Саудовскую Аравию

Опубликовано: 8:17, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Саудовской Аравии снова будет работать сирийская дипмиссия. Власти Сирии приняли такое решение из-за глубоких связей народов и ради укрепление арабского взаимодействия.

Дипломатическая миссия Сирии вернется к работе в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в МИД арабской республики.

Согласно сообщению министерства, решение о возобновлении работы сирийской дипмиссии в Саудовской Аравии связано с учетом глубоких связей народов двух государств, а также их принадлежности к Арабскому миру и совместному членству в Лиге арабских государств.

Напомним, Сирия в конце прошлой недели была возвращена в ЛАГ спустя 12 лет изгнания. После этого министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявило, что принято решение о возвращении к работе посольства в Сирии. Страны ЛАГ и САР сблизились после сокрушительного февральского землетрясения, арабский мир оказал республике помощь и поддержку.

Отметим, что Сирия - одна из стран организаторов ЛАГ. Лига была образована в 1945 году, ее участники - 22 страны, говорящих на арабском языке.

Теперь Сирия, «воплощая чаяния народов двух стран», веря в важность «укрепления двусторонних отношений между арабскими государствами для служения совместному арабскому взаимодействию», объявляет о восстановлении работы дипмиссии в Саудовской Аравии, передает гостелеканал САР Al-Ekhbariya.