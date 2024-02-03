"Динамо" хочет переманить нападающего "Ахмата"

Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Ахмата" Гамиду Агаларову.
Соответствующую информацию подтвердил президент махачкалинцев Гаджи Гаджиев, передает Чемпионат.com.
"Конечно, интерес к Гамиду Агаларову у нас есть. Но не могу сказать, на какой стадии этот вопрос. У нас есть желание приобрести этого игрока"
– президент "Динамо" Махачкала
Напомним, на днях руководство махачкалинского "Динамо" объявило о назначении на пост главного тренера Хасанби Биджиев. Предыдущий наставник Курбан Бердыев расторг контракт с клубом в начале текущего месяца.
Турнирная таблица
После 20 туров "Динамо" c 37 очками лидирует в первенстве Первой лиги. В топ-5 также входят "Химки" (36 очков), "Акрон" (35 очков), "Тюмень" (35 очков) и "Арсенал" Тула (35 очков).